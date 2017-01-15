Підсумковий випуск новин за 21:00: Конфлікт між Сербією і Косово. Військова інспекція

У підсумковому випуску новини 15 січня станом на 21:00 годину – президент Сербії погрожує ввести війська у Косово.

Також у випуску: Росіяни побачили останню серію популярного британського телесеріалу "Шерлок" раніше за самих британців. У Румунії уперше за останні 20 років майже повністю замерз Дунай. Президент Болгарії Росен Плевнелієв застеріг свого наступника від визнання Криму російським. Українські військові їдуть з інспекцією до Росії. Україна прощалася з 3 морськими піхотинцями, які загинули 8 січня поблизу Маріуполя.

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