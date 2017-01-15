Підсумковий випуск новин за 21:00: Конфлікт між Сербією і Косово. Військова інспекція
Випуск новин 21:58, сьогодні 37
У підсумковому випуску новини 15 січня станом на 21:00 годину – президент Сербії погрожує ввести війська у Косово.
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Джерело: 24 Канал
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