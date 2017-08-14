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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Криваві протести у США. Кавуновий фестиваль "Солодке диво"

Випуск новин 23:50, 13 серпня 162 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 13 серпня станом на 21:00 – Внаслідок протестів в США одна людина загинула та ще 26 поранені. На Херсонщині обирали кавуна-красеня, головний критерій – вага.

Також у випуску:

У Сирії вбили вісьмох найманців з Донбасу.

Двоє людей загинули в авіакатастрофі поблизу американського міста Шарлоттсвілль, штат Вірджинія.

У містечку Дрогобич встановили меморіальну дошку на честь офіцера вермахту.

У стрибках у висоту Юлія Левченко виборола "срібло" для української збірної на Чемпіонаті світу з легкої атлетики.

Теги: США Випуск новин протести Херсон Війна у Сирії Львів
Новини за 13 серпня
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