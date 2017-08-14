Підсумковий випуск новин за 21:00: Криваві протести у США. Кавуновий фестиваль "Солодке диво"

У підсумковому випуску новин за 13 серпня станом на 21:00 – Внаслідок протестів в США одна людина загинула та ще 26 поранені. На Херсонщині обирали кавуна-красеня, головний критерій – вага.

Також у випуску: У Сирії вбили вісьмох найманців з Донбасу. Двоє людей загинули в авіакатастрофі поблизу американського міста Шарлоттсвілль, штат Вірджинія. У містечку Дрогобич встановили меморіальну дошку на честь офіцера вермахту. У стрибках у висоту Юлія Левченко виборола "срібло" для української збірної на Чемпіонаті світу з легкої атлетики.

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