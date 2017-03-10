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Підсумковий випуск новин за 21:00: Марушевська в світових ЗМІ. Світоліну визнали найкращою

Випуск новин 22:56, сьогодні 150 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 10 березня станом на 21:00 – скандалом довкола переслідування екс-очільниці Одеської митниці Юлії Марушевської зацікавилися провідні світові ЗМІ.

Також у випуску:

НАБУ розпочало розслідування у справі першого заступника голови СБУ Павла Демчини.

Українська дирекція "Сбербанку" відхрещується від рішень своїх власників у Москві.

Українку Еліну Світоліну визнали найкращою тенісисткою світу у лютому.

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки податківців у трьох областях: Харківській, Дніпропетровській та Полтавській.

Теги: Кримінал Випуск новин Банки НАБУ Теніс Юлія Марушевська
Джерело: 24 Канал
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