Підсумковий випуск новин за 21:00: Марушевська в світових ЗМІ. Світоліну визнали найкращою
Випуск новин 22:56, сьогодні 150 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 10 березня станом на 21:00 – скандалом довкола переслідування екс-очільниці Одеської митниці Юлії Марушевської зацікавилися провідні світові ЗМІ.
Також у випуску:
НАБУ розпочало розслідування у справі першого заступника голови СБУ Павла Демчини.
Українська дирекція "Сбербанку" відхрещується від рішень своїх власників у Москві.
Українку Еліну Світоліну визнали найкращою тенісисткою світу у лютому.
Національне антикорупційне бюро проводить обшуки податківців у трьох областях: Харківській, Дніпропетровській та Полтавській.
Джерело: 24 Канал
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