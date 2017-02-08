Підсумковий випуск новин за 21:00: Наслідки негоди в Україні. Правоохоронці напали на блокадників

У підсумковому випуску новин 7 лютого станом на 21:00 годину – Чому правоохоронці накинулися на учасників блокади. Негода в Україні не зупиняється – аншлаги в травмпунктах та рекордна кількість ДТП.

Також у випуску: Посла Німеччини викликали на розмову у МЗС України. Народному депутату Олегу Ляшку анулювали візу в Сполучені Штати. Понад 2 мільйони доз протитуберкульозної вакцини БЦЖ та мільйон вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Бойовики обстріляли українських офіцерів наглядової місії. У Верховній Раді засудили висловлювання німецького дипломата про вибори в ОРДЛО. Касові збори українського мультфільму "Микита Кожум'яка".

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