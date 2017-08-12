Підсумковий випуск новин за 21:00: Небезпечна пожежа в Росії. Попередження ДСНС
Випуск новин 22:06, сьогодні 297 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин за 12 серпня станом на 21:00 – восьмеро українців постраждали внаслідок пожежі на нафтовій свердловині у Росії: зараз вони в лікарні міста Сургут, четверо з них – у важкому стані в реанімації. В Україні Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку впродовж найближчих двох днів.
Також у випуску:
В Авдіївці спалахнули укріплення на передових позиціях.
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал престижного турніру в Торонто.
Моторошна аварія на Херсонщині.
У Національному музеї народної архітектури і побуту в Пирогово проводять свято меду.
Шкільний ярмарок стартував у центрі Києва.
Буревій у Польщі забрав життя п'ятьох людей.
Джерело: 24 Канал
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