Підсумковий випуск новин за 21:00: Нові пункти обігріву. Справа Євромайдану
Випуск новин 22:22, сьогодні 157 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 4 січня станом на 21:00 – у зв'язку з негодою, віце-прем'єр Геннадій Зубко доручив усім місцевим органам влади облаштувати пункти обігріву.
Також у випуску:
Турецькі правоохоронці затримали кількох жителів Дагестану – республіки у складі Російської Федерації.
Рибалок з криги дістали рятувальники на Київському водосховищі.
Справу щодо одного з чиновників, який причетний до розгону Євромайдану, нарешті передали до суду.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Скандал з білоруським літаком: Білорусь погрожує Україні додатковими заходами27 жовтня 2016 , 15:51
Товаришу Путіне, що ви там всі курите, – голова Генічеської РДА поставив на місце Кремль16 листопада 2016 , 03:30 9
Підпал будівлі "Інтера": коротко про головне5 вересня 2016 , 14:00 4
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі18 грудня 2016 , 22:04
Коментарі