Підсумковий випуск новин за 21:00: Нові пункти обігріву. Справа Євромайдану

У підсумковому випуску новин 4 січня станом на 21:00 – у зв'язку з негодою, віце-прем'єр Геннадій Зубко доручив усім місцевим органам влади облаштувати пункти обігріву.

Також у випуску: Турецькі правоохоронці затримали кількох жителів Дагестану – республіки у складі Російської Федерації. Рибалок з криги дістали рятувальники на Київському водосховищі. Справу щодо одного з чиновників, який причетний до розгону Євромайдану, нарешті передали до суду.

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