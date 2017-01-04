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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Нові пункти обігріву. Справа Євромайдану

Випуск новин 22:22, сьогодні 157 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин 4 січня станом на 21:00 – у зв'язку з негодою, віце-прем'єр Геннадій Зубко доручив усім місцевим органам влади облаштувати пункти обігріву.

Також у випуску:

Турецькі правоохоронці затримали кількох жителів Дагестану – республіки у складі Російської Федерації.

Рибалок з криги дістали рятувальники на Київському водосховищі.

Справу щодо одного з чиновників, який причетний до розгону Євромайдану, нарешті передали до суду.

Теги: Україна Випуск новин Євромайдан Туреччина Київ Геннадій Зубко Теракт у Стамбулі
Джерело: 24 Канал
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