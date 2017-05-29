Підсумковий випуск новин за 21:00: Обшуки СБУ в "Яндекс-Україна". Макрон і нормандський формат

У підсумковому випуску новин за 29 травня станом на 21:00 – СБУ підозрює "Яндекс-Україна" у державній зраді, в офісах компанії відбулися обшуки. Після зустрічі з Володимиром Путіним Еммануель Макрон зазначив, що хотів би у рамках "нормандського формату" заслухати доповідь ОБСЄ щодо ситуації на Донбасі.

Також у випуску: Мукачівський суд випустив на волю 4 бійців "Правого сектору", які влітку 2015 року влаштували стрілянину в центрі міста. Бойовики за добу 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Суд переніс підготовче засідання у справі президента-втікача Віктора Януковича. Москвою пройшов ураган, жертвами стали щонайменше 11 людей.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter