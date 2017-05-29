Підсумковий випуск новин за 21:00: Обшуки СБУ в "Яндекс-Україна". Макрон і нормандський формат
Випуск новин 22:16, сьогодні 28 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин за 29 травня станом на 21:00 – СБУ підозрює "Яндекс-Україна" у державній зраді, в офісах компанії відбулися обшуки. Після зустрічі з Володимиром Путіним Еммануель Макрон зазначив, що хотів би у рамках "нормандського формату" заслухати доповідь ОБСЄ щодо ситуації на Донбасі.
Також у випуску:
Мукачівський суд випустив на волю 4 бійців "Правого сектору", які влітку 2015 року влаштували стрілянину в центрі міста.
Бойовики за добу 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
Суд переніс підготовче засідання у справі президента-втікача Віктора Януковича.
Москвою пройшов ураган, жертвами стали щонайменше 11 людей.
Джерело: 24 Канал
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