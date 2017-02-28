Підсумковий випуск новин за 21:00: Обвал Шулявського мосту. Українські депутати у Москві

У підсумковому випуску новин 27 лютого за 21:00 – у Києві обвалився Шулявський міст. У мережу виклали списки народних депутатів, які часто бувають у Мінську, а там, імовірно, пересідають на літак до Білокам'яної.

Також у випуску: Син нацистського чиновника повернув Польщі твори мистецтва. На Тернопільщині викладач побив учня палицею за прогули. Володимирові Рубану заборонили в'їзд на окуповані території. Доба у зоні АТО: без жертв, але один військовий поранений. Львів'янин обстріляв дві квартири та автомобіль.

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