01:01
28 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Миролюбивий Путін. Власний фюрер для Росії
Вєсті Кремля
21:46, 27 лютого
Весті.UA. Свинство депутатів у туалетах. Неочікувана правда від Авакова
Вєсті.UA
20:26, 27 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 22:00: Зброя з Криму у Сирії. Ситуація в Авдіївці
Випуск новин
00:05, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Підсумковий випуск новин за 21:00: Обвал Шулявського мосту. Українські депутати у Москві

Випуск новин 23:54, 27 лютого 143 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 27 лютого за 21:00 – у Києві обвалився Шулявський міст. У мережу виклали списки народних депутатів, які часто бувають у Мінську, а там, імовірно, пересідають на літак до Білокам'яної.

Також у випуску:

Син нацистського чиновника повернув Польщі твори мистецтва.

На Тернопільщині викладач побив учня палицею за прогули.

Володимирові Рубану заборонили в'їзд на окуповані території.

Доба у зоні АТО: без жертв, але один військовий поранений.

Львів'янин обстріляв дві квартири та автомобіль.

Теги: Київ Випуск новин Москва Польща мистецтво
Джерело: 24 Канал
Новини за 27 лютого
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Россия взяла курс не на посадки и репрессии, а на выдавливание диссидентствующих
27 лютого, 22:25 Россия взяла курс не на посадки и репрессии, а на выдавливание диссидентствующих
Аркадий Бабченко 396
Головні новини 27 лютого: обвалений міст, затримання Рубана, нова заява Артеменка і
27 лютого, 22:23 Головні новини 27 лютого: обвалений міст, затримання Рубана, нова заява Артеменка і "Оскар"
735
Яким був Нємцов: Спогади родичів та однодумців
27 лютого, 21:01 Яким був Нємцов: Спогади родичів та однодумців
2135
Що можна їсти у Великий піст: корисна інфографіка
27 лютого, 20:34 Що можна їсти у Великий піст: корисна інфографіка
1772
5 українських музеїв, які точно не назвеш нудними
27 лютого, 20:01 5 українських музеїв, які точно не назвеш нудними
Настя Сукач 1468
Київ засипало снігом: чарівні фото та відео з мережі
 29 листопада 2016 , 10:07 5
Ситуація на Закарпатті погіршується – водії можуть залишитись ночувати посеред дороги
 4 січня , 22:46 18
Машину жахливо розтрощило в ДТП у Львові: двоє людей загинуло
 12 жовтня 2016 , 17:16
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук