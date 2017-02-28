Підсумковий випуск новин за 21:00: Обвал Шулявського мосту. Українські депутати у Москві
Випуск новин 23:54, 27 лютого 143 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 27 лютого за 21:00 – у Києві обвалився Шулявський міст. У мережу виклали списки народних депутатів, які часто бувають у Мінську, а там, імовірно, пересідають на літак до Білокам'яної.
Також у випуску:
Син нацистського чиновника повернув Польщі твори мистецтва.
На Тернопільщині викладач побив учня палицею за прогули.
Володимирові Рубану заборонили в'їзд на окуповані території.
Доба у зоні АТО: без жертв, але один військовий поранений.
Львів'янин обстріляв дві квартири та автомобіль.
Джерело: 24 Канал
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