Підсумковий випуск новин за 21:00: Офіційна блокада. Контрабанда цигарок

У підсумковому випуску новин 15 березня станом на 21:00 – Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення. Дешеві цигарки з ОРДЛО знайшли на ринку у Харкові.

Також у випуску: Чаусу продовжили арешт. Шестеро українських військових поранені та один травмований на Донбасі за минулу добу. Санкції для російських банків.

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