Підсумковий випуск новин за 21:00: Останній дзвоник. Обшуки від НАБУ

У підсумковому випуску новин 26 травня станом на 21:00 – в українських школах пролунав "останній дзвоник". НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва, а також в будинку голови суду.

Також у випуску: Три роки тому розпочалися битви за Донецький аеропорт. У Києві закінчилися розгляд справ у судах, які обирали запобіжні заходи затриманим екс-податківцям. Однак очільник МВС Аваков незадоволений їхніми рішеннями. Українські журналісти показали розкішний маєток олігарха Дмитра Фірташа у Відні. Уряд обрав аудитора НАБУ. На Сицилії розпочався дводенний саміт "Великої сімки". Третя річниця децентралізація: результати

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