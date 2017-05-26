Підсумковий випуск новин за 21:00: Останній дзвоник. Обшуки від НАБУ
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У підсумковому випуску новин 26 травня станом на 21:00 – в українських школах пролунав "останній дзвоник". НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва, а також в будинку голови суду.
Також у випуску:
Три роки тому розпочалися битви за Донецький аеропорт.
У Києві закінчилися розгляд справ у судах, які обирали запобіжні заходи затриманим екс-податківцям. Однак очільник МВС Аваков незадоволений їхніми рішеннями.
Українські журналісти показали розкішний маєток олігарха Дмитра Фірташа у Відні.
Уряд обрав аудитора НАБУ.
На Сицилії розпочався дводенний саміт "Великої сімки".
Третя річниця децентралізація: результати
Джерело: 24 Канал
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