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Підсумковий випуск новин за 21:00: Останній дзвоник. Обшуки від НАБУ

Випуск новин 22:15, сьогодні 168 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 26 травня станом на 21:00 – в українських школах пролунав "останній дзвоник". НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва, а також в будинку голови суду.

Також у випуску:

Три роки тому розпочалися битви за Донецький аеропорт.

У Києві закінчилися розгляд справ у судах, які обирали запобіжні заходи затриманим екс-податківцям. Однак очільник МВС Аваков незадоволений їхніми рішеннями.

Українські журналісти показали розкішний маєток олігарха Дмитра Фірташа у Відні.

Уряд обрав аудитора НАБУ.

На Сицилії розпочався дводенний саміт "Великої сімки".

Третя річниця децентралізація: результати

Теги: НАБУ Випуск новин Донецький аеропорт Децентралізація Дмитро Фірташ
Джерело: 24 Канал
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