Підсумковий випуск новин за 21:00: Поранений доброволець прийшов до тями. Гучні вбивства

У підсумковому випуску новин 2 червня станом на 21:00 – поранений під час учорашнього замаху доброволець Адам Осмаєв прийшов до тями. Адам Осмаєш, Павло Шеремет, Денис Вороненков, ці гучні вбивства та замахи українські правоохоронці приписують російським спецслужбам.

Також у випуску: Один військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень в зоні АТО. У Львові прощаються з блаженнішим Любомиром Гузаром. Американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди. Синоптики повідомили, що в Україні настане літня погода, незважаючи на те, що в сусідніх країнах випав сніг і град.

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