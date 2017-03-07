Підсумковий випуск новин за 21:00: Потрійне громадянство Насірова. Загострення в зоні АТО
Випуск новин 22:54, 6 березня 198 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 5 березня на 21:00 – під час засідання стало відомо, що в головного фіскала країни є паспорт Великої Британії, а ще він громадянин Угорщини.
Також у випуску:
Бойовики не дають відновити постачання електроенергії і води до Авдіївки.
На Авдіївському "Коксохімі" сталася аварійна зупинка. Про це повідомив генеральний директор підприємства Муса Магомедов
Суд зняв арешт з 300 мільйонів гривень Януковича.
Джерело: 24 Канал
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