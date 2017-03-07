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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ
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Підсумковий випуск новин за 21:00: Потрійне громадянство Насірова. Загострення в зоні АТО

Випуск новин 22:54, 6 березня 198 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 5 березня на 21:00 – під час засідання стало відомо, що в головного фіскала країни є паспорт Великої Британії, а ще він громадянин Угорщини.

Також у випуску:

Бойовики не дають відновити постачання електроенергії і води до Авдіївки.

На Авдіївському "Коксохімі" сталася аварійна зупинка. Про це повідомив генеральний директор підприємства Муса Магомедов

Суд зняв арешт з 300 мільйонів гривень Януковича.

Теги: Вибух на шахті на Львівщині АТО хакери Випуск новин Авдіївка Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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