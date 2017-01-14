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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Підсумковий випуск новин за 21:00: Правда про інцидент з "торнадівцем". Звинувачення Саакашвілі

Випуск новин 22:15, сьогодні 108 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новини 14 січня станом на 21:00 годину – вухо колишньому бійцю спецроти "Торнадо" Максиму Глєбову таки міг відрізати його екс-командир Руслан Онищенко.

Також у випуску:

Тіла 3 загиблих морських піхотинців, яких бойовики віддали Україні напередодні, доставили до Дніпра.

Саакашвілі звинуватив главу Державної Фіскальної Служби Романа Насірова у тому, що той допомагає ухилятися від сплати податків своєму тестю Олександру Глимбовському.

Через негоду на українських дорогах за минулу добу загинули 3 людей.

Чехія дозволила передати Україні останки українського письменника Олександра Олеся.

Сенат Сполучених Штатів розпочинає власне розслідування щодо впливу РФ на вибори президента США.

Дружина дипломата зі США Веліда Кент створила копію історичної частини Києва.

Теги: Дональд Трамп Випуск новин Затримання бійців "Торнадо" Кримінал Міхеїл Саакашвілі Негода в Україні США хакери
Джерело: 24 Канал
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