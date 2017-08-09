Підсумковий випуск новин за 21:00: Причини трагедії в Мар'їнці. Наслідки ворожих обстрілів в АТО

У підсумковому випуску новин за 9 серпня станом на 21:00 – подвійне заряджання міномета – найімовірніша причина загибелі двох військових та поранення 5 людей напередодні у Мар'їнці. Під час ворожого обстрілу поблизу Водяного, що на Донеччині, загинув один військовий. Бойовики поранили ще трьох бійців у Кряківці, Новоолександрівці та Широкиному.

Також у випуску: Керівник "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку. Співробітники НАБУ арештували сімох підозрюваних у розкраданні грошей, виділених на проект "Стіна". Біометричні закордонні паспорти для українців друкуватимуть швидше. Володимир Омелян звинуватив Войцеха Балчуна в корупції.

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