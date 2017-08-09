Підсумковий випуск новин за 21:00: Причини трагедії в Мар'їнці. Наслідки ворожих обстрілів в АТО
Випуск новин 22:09, сьогодні 329 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт! Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
У підсумковому випуску новин за 9 серпня станом на 21:00 – подвійне заряджання міномета – найімовірніша причина загибелі двох військових та поранення 5 людей напередодні у Мар'їнці. Під час ворожого обстрілу поблизу Водяного, що на Донеччині, загинув один військовий. Бойовики поранили ще трьох бійців у Кряківці, Новоолександрівці та Широкиному.
Також у випуску:
Керівник "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку.
Співробітники НАБУ арештували сімох підозрюваних у розкраданні грошей, виділених на проект "Стіна".
Біометричні закордонні паспорти для українців друкуватимуть швидше.
Володимир Омелян звинуватив Войцеха Балчуна в корупції.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Радник Порошенка озвучив єдиний можливий шлях вирішення війни на Донбасі8 березня , 08:01
Скандального російського артиста позбавили "громадянства ДНР"14 березня , 19:56
У Львові пролунав вибух12 лютого , 11:33
Випуск новин за 20:00: Порошенко і Макрон. Напад на офіс "Батьківщини"26 червня , 21:21
Випуск новин за 12:00: Гужва вільний. Відставка Аграмунта27 червня , 13:46