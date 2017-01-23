Підсумковий випуск новин за 21:00: Проблеми львівського сміття. Реформа шкільної освіти

У підсумковому випуску новини 23 січня за 21:00 – Львів захлинається у смітті: місто вдруге просить про допомогу в області та держави. Уже за рік старшокласники обиратимуть, які предмети їм вчити. А що про нововведення думають їх батьки та вчителі.

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