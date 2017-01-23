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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Проблеми львівського сміття. Реформа шкільної освіти

Випуск новин 21:56, сьогодні 177 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новини 23 січня за 21:00 – Львів захлинається у смітті: місто вдруге просить про допомогу в області та держави. Уже за рік старшокласники обиратимуть, які предмети їм вчити. А що про нововведення думають їх батьки та вчителі.

Також у випуску:

Війна в експонатах: у музеї АТО у Дніпрі відкрили нову експозицію.

Червоний Хрест допомагатиме ідентифікувати тіла загиблих на сході України.

Убивство журналіста Павла Шеремета, ймовірно, планували у Росії.

У Житомирі до п’ятниці закрили гімназію, в якій отруїлися 14 дітей.

За минулу добу на четверо українців зазнали поранення на Донбасі.

У Сумах померла жінка із психлікарні, у якій хворих випробовували холодом.

Папа Франциск застеріг від появи нового Гітлера в Європі.

Які платіжки за тепло отримали народні депутати.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Новини Дніпра Житомир освіта Міністерство освіти та науки України Франциск Суми Львів
Джерело: 24 Канал
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