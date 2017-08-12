Підсумковий випуск новин за 21:00: Ракети на українському кордоні. Зона АТО

У підсумковому випуску новин за 11 серпня станом на 21:00 – Володимир Путін хоче розмістити ракетні комплекси протиповітряної оборони на кордоні Білорусі з Україною. За останній тиждень на Донбасі загинуло 3 мирних жителів, ще 3 – поранено.

Також у випуску: Українські моряки, яких затримали в Іспанії за контрабанду наркотиків, перебувають у в'язниці міста Альмерія. В аеропорту Антальї застрягли 170 українців. Російський суд на 8 років посадив за ґрати 19-річного українця Артура Панова. Британський кінорежисер покепкував над радянським тоталітарним режимом.

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