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Підсумковий випуск новин за 21:00: Ракети на українському кордоні. Зона АТО

Випуск новин 22:57, 11 серпня 103 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 11 серпня станом на 21:00 – Володимир Путін хоче розмістити ракетні комплекси протиповітряної оборони на кордоні Білорусі з Україною. За останній тиждень на Донбасі загинуло 3 мирних жителів, ще 3 – поранено.

Також у випуску:

Українські моряки, яких затримали в Іспанії за контрабанду наркотиків, перебувають у в'язниці міста Альмерія.

В аеропорту Антальї застрягли 170 українців.

Російський суд на 8 років посадив за ґрати 19-річного українця Артура Панова.

Британський кінорежисер покепкував над радянським тоталітарним режимом.

Теги: Випуск новин Володимир Путін Ядерна безпека війна Українці в полоні РФ Наркотики Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
Новини за 11 серпня
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