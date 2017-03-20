Підсумковий випуск новин за 21:00: Рейдерський напад на пансіонат. Звинувачення Порошенка
Випуск новин 22:09, сьогодні 241 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 20 березня станом на 21:00 – сім'я Януковича намагалася захопити пансіонат, де мешкають переселенці зі Сходу та Криму. Президент України Петро Порошенко звинуватив учасників блокади у відкладенні рішення МВФ.
Також у випуску:
Загострення ситуації на Донбасі.
Петро Порошенко проводить зустріч з лідерами фракцій.
Україна посіла 132 місце у всесвітньому рейтингу щастя.
Вбивця двох дітей оскаржив в апеляційному суді свій вирок.
Джерело: 24 Канал
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