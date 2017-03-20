Підсумковий випуск новин за 21:00: Рейдерський напад на пансіонат. Звинувачення Порошенка

У підсумковому випуску новин 20 березня станом на 21:00 – сім'я Януковича намагалася захопити пансіонат, де мешкають переселенці зі Сходу та Криму. Президент України Петро Порошенко звинуватив учасників блокади у відкладенні рішення МВФ.

Також у випуску: Загострення ситуації на Донбасі. Петро Порошенко проводить зустріч з лідерами фракцій. Україна посіла 132 місце у всесвітньому рейтингу щастя. Вбивця двох дітей оскаржив в апеляційному суді свій вирок.

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