Підсумковий випуск новин за 21:00: Російський літак упав у море. Експрес з Києва до Перемишля

У підсумковому випуску новин 25 грудня станом на 21:00 – 92 загиблих в авіакатастрофі російського літака. Знайшли тіла лише 12-ох осіб. Швидкісний потяг "Інтерсіті +" здійснив перший рейс із Києва до Польщі.

Також у випуску: Християни західного обряду святкують Різдво Через масштабну пожежу на складах з секонд-хендом у столиці загинула жінка. Як минає свято у різних країнах світу. Ізраїль скасував візит Гройсмана через голосування в ООН. На Львівщині поховали двох героїв України.

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