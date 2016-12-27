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Підсумковий випуск новин за 21:00: Савченко представила новий проект. Благодійний календар

Випуск новин 22:17, сьогодні 62 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин 27 грудня станом на 21:00 – у Львові народна депутатка Надія Савченко представила нову громадську платформу.

Також у випуску:

Стоматолог з Лівану поїхав на передову в зону АТО безкоштовно лікувати бійців.

"Ветерани. Життя триває": благодійний календар під такою назвою випустили волонтери фонду "Повернись живим".

Путін виділив своїм улюбленим байкерам мільйони на так зване мотоциклетне паломництво.

Газпром позбавили доступу до газогону ОПАЛ. Таке рішення ухвалив Суд Європейського Союзу.

Теги: Надія Савченко Новини Росії Випуск новин Газпром АТО
Джерело: 24 Канал
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