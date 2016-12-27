Підсумковий випуск новин за 21:00: Савченко представила новий проект. Благодійний календар
Випуск новин 22:17, сьогодні 62 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 27 грудня станом на 21:00 – у Львові народна депутатка Надія Савченко представила нову громадську платформу.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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