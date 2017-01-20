Підсумковий випуск новин за 21:00: Що Рада вирішила з Савченко. Історія снайперів-кіборгів з ДАП

У підсумковому випуску новини 19 січня за 21:00 годину – Чи залишилась Савченко у комітеті з нацбезпеки і з доступом до державних таємниць. Нова історія про захисників Донецького аеропорту: снайпери 90 батальйону 81 бригади

Також у випуску: Як на передовій відзначають Водохреща. Йорданські купання під радянський марш у Кропивницькому: хто і навіщо увімкнув його. У Харкові розслідують смерть АТОвця. Три роки тому почалась ескалація подій на Майдані: криваве Водохреща. Бійка на сесії Львівської міськради через сміття. За кілька років українська влада подарувала "обраним" майже 2,5 тисячі одиниць вогнепальної зброї

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