Підсумковий випуск новин за 21:00: Що Рада вирішила з Савченко. Історія снайперів-кіборгів з ДАП
Випуск новин 23:47, 19 січня 205 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новини 19 січня за 21:00 годину – Чи залишилась Савченко у комітеті з нацбезпеки і з доступом до державних таємниць. Нова історія про захисників Донецького аеропорту: снайпери 90 батальйону 81 бригади
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Джерело: 24 Канал
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