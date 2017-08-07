Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація в зоні АТО. ДТП на Львівщині

У випуску новин за 7 серпня станом на 21:00 – неподалік Мар'їнки, що на Донеччині ворожий снайпер вбив українського військового, ще троє армійців отримали поранення за минулу добу. Туристичний автобус зіткнувся з мікроавтобусом на Львівщині.

Також у випуску: Кіберполіція затримала українця, який поширював вірус Petya.A. Власників авто на іноземній реєстрації чекають нові штрафи. Вищі навчальні заклади оприлюднили списки студентів зарахованих на бюджет. Семеро людей загинули у ДТП на Київщині.

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