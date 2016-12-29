Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві

У підсумковому випуску новин 29 грудня станом на 21:00 – один із провідних українських телеканалів – "1+1" – заявив, що його хочуть позбавити ліцензії.

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