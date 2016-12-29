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Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві

Випуск новин 21:56, сьогодні 704 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин 29 грудня станом на 21:00 – один із провідних українських телеканалів – "1+1" – заявив, що його хочуть позбавити ліцензії.

Також у випуску:

Трагедія у Дніпровському районі Києва: у вогні загинули четверо дітей.

Україна в якості акту доброї волі передала бойовикам 15 засуджених за сепаратизм. Вони ж робити те саме – відмовились.

"Легальні" ялинки і де їх шукати: чи реально купити новорічний атрибут, який зрубали офіційно і законно.

Що радять лікарі тим, хто не розрахує свої сили під час святкування Нового року.

Теги: Випуск новин ЗМІ Жертви Київ Пожежа
Джерело: 24 Канал
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