Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал з Верховний судом. Обстріли Авдіївки
Випуск новин 22:42, 1 березня 265 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 1 березня на 21:00 – Вища кваліфікаційна комісія суддів не оприлюднює дані кандидатів у судді нового Верховного суду. Бойовики знову обстріляли Авдіївку, місто на межі техногенної катастрофи.
Також у випуску:
Солдатська каша з хробаками. Хто довірив годувати військових фірмі з сумнівною репутацією.
У Сумах попрощалися із загиблим бійцем АТО.
O.Torvald готується до Євробачення.
Єврокомісія представила документ щодо розвитку ЄС.
Розведення сил поблищу Станиці Луганської запланували на 7 березня.
На Закарпатті впіймали поліцейського-хабарника.
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Джерело: 24 Канал
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