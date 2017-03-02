Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал з Верховний судом. Обстріли Авдіївки

У підсумковому випуску новин 1 березня на 21:00 – Вища кваліфікаційна комісія суддів не оприлюднює дані кандидатів у судді нового Верховного суду. Бойовики знову обстріляли Авдіївку, місто на межі техногенної катастрофи.

Також у випуску: Солдатська каша з хробаками. Хто довірив годувати військових фірмі з сумнівною репутацією. У Сумах попрощалися із загиблим бійцем АТО. O.Torvald готується до Євробачення. Єврокомісія представила документ щодо розвитку ЄС. Розведення сил поблищу Станиці Луганської запланували на 7 березня. На Закарпатті впіймали поліцейського-хабарника. Річниця 24 Каналу – як роблять новини для Вас.

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