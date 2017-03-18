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Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандальна стрілянина у Києві. Ситуація на шахті Бутівка

Випуск новин 23:08, сьогодні 120 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 18 березня станом на 21:00 – голова Вищої ради правосуддя відкрив вогонь по активістам, які приїхали до нього додому. Бойовики активізувалися поблизу Авдіївки, зосередивши свій вогонь на шахті Бутівка.

Також у випуску:

За скільки можна купити фальшивий диплом та скільки таких мають українські можновладці.

Після затримання голови ДФС Насірова у Одеській митниці сталася пожежа. Водою залили комп’ютери, – Марушевська.

Суд відмовив скасувати формулу "Роттердам+".

Групи швидкого реагування НАТО прибули в Естонію.

Російський "Сбербанк" замурували у центрі Тернополя.

Суд зобов’язав прокуратуру визнати голову ЦВК Михайла Охендовського потерпілим.

Теги: Авдіївка Випуск новин Михайло Охендовський Київ Вища рада юстиції Юлія Марушевська НАТО Тернопіль Банки
Джерело: 24 Канал
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