Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандальна стрілянина у Києві. Ситуація на шахті Бутівка
Випуск новин 23:08, сьогодні 120 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 18 березня станом на 21:00 – голова Вищої ради правосуддя відкрив вогонь по активістам, які приїхали до нього додому. Бойовики активізувалися поблизу Авдіївки, зосередивши свій вогонь на шахті Бутівка.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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