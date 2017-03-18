Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандальна стрілянина у Києві. Ситуація на шахті Бутівка

У підсумковому випуску новин 18 березня станом на 21:00 – голова Вищої ради правосуддя відкрив вогонь по активістам, які приїхали до нього додому. Бойовики активізувалися поблизу Авдіївки, зосередивши свій вогонь на шахті Бутівка.

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