Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть на дорогах. Чиновники Януковича на захисті хабарників

У підсумковому випуску новини 13 січня станом на 21:00 годину – через негоду на українських дорогах минулої доби загинуло шестеро людей. На захист судді, якого затримали на хабарі, стали чиновники часів Януковича.

Також у випуску: Європа потерпає від шторму "Егон". У Німеччині, Франції, Великобританії скасовані рейси, будинки без світла і вже є перші жертви. Щедрий вечір, добрий вечір. Свято Маланки. Бойовики віддали Україні тіла трьох морпіхів. У Києві затримали суддю Господарського суду Любомира Головатюка на хабарі. Саме за його допомогою президент-утікач Янукович отримав Межигір’я. Чому відвідувач столичного нічного клубу стріляв собі у скроню. 45 років тому розпочалась операція КДБ "Блок". Її метою було знищити інтелігенцію. Бойовики не відпустили підлітків, яких затримали торік у Донецьку.

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