Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть на дорогах. Чиновники Януковича на захисті хабарників
У підсумковому випуску новини 13 січня станом на 21:00 годину – через негоду на українських дорогах минулої доби загинуло шестеро людей. На захист судді, якого затримали на хабарі, стали чиновники часів Януковича.
Також у випуску:
Європа потерпає від шторму "Егон". У Німеччині, Франції, Великобританії скасовані рейси, будинки без світла і вже є перші жертви.
Щедрий вечір, добрий вечір. Свято Маланки.
Бойовики віддали Україні тіла трьох морпіхів.
У Києві затримали суддю Господарського суду Любомира Головатюка на хабарі. Саме за його допомогою президент-утікач Янукович отримав Межигір’я.
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45 років тому розпочалась операція КДБ "Блок". Її метою було знищити інтелігенцію.
Бойовики не відпустили підлітків, яких затримали торік у Донецьку.
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