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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть на дорогах. Чиновники Януковича на захисті хабарників

Випуск новин 21:49, сьогодні 45 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новини 13 січня станом на 21:00 годину – через негоду на українських дорогах минулої доби загинуло шестеро людей. На захист судді, якого затримали на хабарі, стали чиновники часів Януковича.

Також у випуску:

Європа потерпає від шторму "Егон". У Німеччині, Франції, Великобританії скасовані рейси, будинки без світла і вже є перші жертви.

Щедрий вечір, добрий вечір. Свято Маланки.

Бойовики віддали Україні тіла трьох морпіхів.

У Києві затримали суддю Господарського суду Любомира Головатюка на хабарі. Саме за його допомогою президент-утікач Янукович отримав Межигір’я.

Чому відвідувач столичного нічного клубу стріляв собі у скроню.

45 років тому розпочалась операція КДБ "Блок". Її метою було знищити інтелігенцію.

Бойовики не відпустили підлітків, яких затримали торік у Донецьку.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Хабар Київ Негода в Україні Історія
Джерело: 24 Канал
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