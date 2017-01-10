Підсумковий випуск новин за 21:00: Список полонених від Савченко. Загибель на фронті

У підсумковому випуску новин 10 січня за 21:00 – Надія Савченко пояснила, чому опублікувала список полонених. У зоні АТО один військовий загинув, двоє отримали поранення.

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