Підсумковий випуск новин за 21:00: Спогади про донецький аеропорт. Замах на нардепа
Випуск новин 22:17, сьогодні 63 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 21 січня за 21:00 – бетон не витримав, а вони – вистояли: як два роки тому легендарні "кіборги" виходили з Донецького аеропорту.
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Джерело: 24 Канал
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