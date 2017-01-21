Підсумковий випуск новин за 21:00: Спогади про донецький аеропорт. Замах на нардепа

У підсумковому випуску новин 21 січня за 21:00 – бетон не витримав, а вони – вистояли: як два роки тому легендарні "кіборги" виходили з Донецького аеропорту.

Також у випуску: Працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України. У Михайлівському соборі у Києві встановили рекорд із найтривалішого виконання колядок та щедрівок. Перший день президентства Дональд Трамп З-під снігової лавини, яка накрила людей у готелі Італії, продовжують діставати тіла загиблих.

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