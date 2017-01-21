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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Спогади про донецький аеропорт. Замах на нардепа

Випуск новин 22:17, сьогодні 63 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин 21 січня за 21:00 – бетон не витримав, а вони – вистояли: як два роки тому легендарні "кіборги" виходили з Донецького аеропорту.

Також у випуску:

Працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України.

У Михайлівському соборі у Києві встановили рекорд із найтривалішого виконання колядок та щедрівок.

Перший день президентства Дональд Трамп

З-під снігової лавини, яка накрила людей у готелі Італії, продовжують діставати тіла загиблих.

Теги: Донецький аеропорт АТО Війна на Донбасі СБУ Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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