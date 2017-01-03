Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Пашинського. Перепоховання Олександра Олеся
У підсумковому випуску новин 3 січня станом на 21:00 – у нардепа Сергія Пашинського, який прострелив ногу чоловікові, прокуратура вилучила зброю. МЗС візьметься за перепоховання українського письменника Олександра Олеся.
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