Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Пашинського. Перепоховання Олександра Олеся

У підсумковому випуску новин 3 січня станом на 21:00 – у нардепа Сергія Пашинського, який прострелив ногу чоловікові, прокуратура вилучила зброю. МЗС візьметься за перепоховання українського письменника Олександра Олеся.

Також у випуску: У Дніпрі лікарі врятували патрульного з Донбасу, який, захищаючи незнайомця, отримав сокирою по голові. У Польщі арештували українця, який збив на смерть двох підлітків. Справу Єфремова можуть передати до суду. Пашинський не міг стріляти лежачи, – експерт. У лікарню Дніпра привезли трьох поранених із зони АТО, один боєць помер. ГПУ знову просить арештувати Курченка. Суд дозволив прокуратурі вилучити у МЗС оригінали "Харківських угод". У Чехії можуть ексгумувати прах ще трьох видатних українців. Нацбанк обмежує готівкові розрахунки. Не бойові втрати в зоні АТО. У Чернівецькій області оголосили карантин через пташиний грип лебедів. Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен підтримала окупацію Криму Росією та виступила за зняття санкції з РФ. В українській армії з’являться американські автомати М16. У Туреччині затримали двох іноземців за підозрами у стамбульському теракті, пошуки стрілка тривають. Феєрверки забруднюють повітря і шкодять здоров’ю, – німецькі вчені. У США торнадо забрало життя 4 людей. Україна може залишитися без чемпіонів. Біблос – одне з найвідоміших ліванських туристичних міст. У небі над Україною пройде метеоритний дощ.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter