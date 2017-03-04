Підсумковий випуск новин за 21:00: Стан гірників після вибуху. Медики про здоров'я Насірова

У підсумковому випуску новин 3 березня на 21:00 – 21 гірник отримав опіки після вибуху на шахті на Львівщині. Медики зробили висновки про стан головного фіскала країни Насірова.

Також у випуску: Головного лікаря психлікарні на Сумщині арештував суд. Свідок упізнав в Олександрові Пугачові вбивцю двох дніпровських поліцейських. Працівники СБУ прийшли з обшуками до Юлії Марушевської. Повії прийшли під Верховну Раду та Адміністрацію Президента України

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