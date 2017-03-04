Підсумковий випуск новин за 21:00: Стан гірників після вибуху. Медики про здоров'я Насірова
Випуск новин 23:01, 3 березня 163 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 3 березня на 21:00 – 21 гірник отримав опіки після вибуху на шахті на Львівщині. Медики зробили висновки про стан головного фіскала країни Насірова.
Також у випуску:
Головного лікаря психлікарні на Сумщині арештував суд.
Свідок упізнав в Олександрові Пугачові вбивцю двох дніпровських поліцейських.
Працівники СБУ прийшли з обшуками до Юлії Марушевської.
Повії прийшли під Верховну Раду та Адміністрацію Президента України
Джерело: 24 Канал
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