00:33
4 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний телефон. Грозний Fashion Week
Вєсті Кремля
22:11, 2 березня
Вєсті.UA. У Захарченка весняне загострення маразму. Савченко хоче, щоб до неї торкалися
Вєсті.UA
21:29, 2 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 22:00: Україна без
Випуск новин
00:05, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Стан гірників після вибуху. Медики про здоров'я Насірова

Випуск новин 23:01, 3 березня 163 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 3 березня на 21:00 – 21 гірник отримав опіки після вибуху на шахті на Львівщині. Медики зробили висновки про стан головного фіскала країни Насірова.

Також у випуску:

Головного лікаря психлікарні на Сумщині арештував суд.

Свідок упізнав в Олександрові Пугачові вбивцю двох дніпровських поліцейських.

Працівники СБУ прийшли з обшуками до Юлії Марушевської.

Повії прийшли під Верховну Раду та Адміністрацію Президента України

Теги: Випуск новин Вибух на шахті на Львівщині Затримання Насірова Роман Насіров
Джерело: 24 Канал
Новини за 3 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Непритомному Насірову зачитали підозру: опубліковані фото
3 березня , 00:36
Терориста "ЛНР", який прикидався українським бійцем, покарали в Миколаєві
 19 січня , 07:27
Скільки українців не сплачують податки в Пенсійний фонд: Розенко озвучив несподівану цифру
 14 січня , 09:59 24
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук