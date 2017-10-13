Підсумковий випуск новин за 21:00: Стан Павла Гриба. Інспекція СІЗО
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У підсумковому випуску новин за 13 жовтня станом на 21:00 – здоров'ю українського в'язня Павла Гриба в Росії намагаються зашкодити навмисне. У Львівському СІЗО провели ретельну інспекцію.
Також у випуску:
На Сході України далі неспокійно, однак бойовики продовжують провокувати українських бійців.
Міністра інфраструктури Володимира Омеляна перевіряє Національне антикорупційне бюро.
Міський голова Миколаєва оскаржує свою відставку.
Українського режисера Олега Сенцова етапували до виправної колонії.
Джерело: 24 Канал
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