Підсумковий випуск новин за 21:00: Стрілянина у Флориді. Негода в Україні

У підсумковому випуску новин 6 січня станом на 21:00 – в аеропорту Флориди невідомий влаштував стрілянину. За попередньою інформацією загинуло троє осіб, дев'ятеро поранені.

Також у випуску: На Україну насувається активний циклон з Чорного моря. Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов і обмежують рух на дорогах. В аеропорту "Бориспіль" затримуються рейси. На Донбасі за минулу добу бойовики відкривали вогонь понад 30 разів. Один український військовий поранений. Репортаж зі Світлодарської дуги. Православні та греко-католики відзначають Святвечір. СБУ викликала на допит так званого народного губернатора Павла Губарєва.

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