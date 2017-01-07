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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Стрілянина у Флориді. Негода в Україні

Випуск новин 21:58, 6 січня 160 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин 6 січня станом на 21:00 – в аеропорту Флориди невідомий влаштував стрілянину. За попередньою інформацією загинуло троє осіб, дев'ятеро поранені.

Також у випуску:

На Україну насувається активний циклон з Чорного моря. Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов і обмежують рух на дорогах.

В аеропорту "Бориспіль" затримуються рейси.

На Донбасі за минулу добу бойовики відкривали вогонь понад 30 разів. Один український військовий поранений.

Репортаж зі Світлодарської дуги.

Православні та греко-католики відзначають Святвечір.

СБУ викликала на допит так званого народного губернатора Павла Губарєва.

Теги: США Новорічні свята Випуск новин Жертви Зброя Негода в Україні Світлодарська дуга СБУ
Джерело: 24 Канал
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