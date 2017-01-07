Підсумковий випуск новин за 21:00: Стрілянина у Флориді. Негода в Україні
Випуск новин 21:58, 6 січня 160 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 6 січня станом на 21:00 – в аеропорту Флориди невідомий влаштував стрілянину. За попередньою інформацією загинуло троє осіб, дев'ятеро поранені.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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