Підсумковий випуск новин за 21:00: Суд над Насіровим. Прощання з гірниками

У підсумковому випуску новин 4 березня на 21:00 – суд обирає очільнику ДФС Роману Насірову запобіжний захід. На Львівщині попрощалися з вісьмома гірниками, які загинули на шахті "Степова".

Також у випуску: Чи вдалося відновити роботу Донецької фільтрувальної станції. Українська модель на візку підкорила подіуми. Епопея з Насіровим: як головного фіскала країни перевозили із лікарні в лікарню. Юлія Марушевська розповіла про тиск на її команду та прокоментувала затримання голови ДФС Романа Насірова.

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