Підсумковий випуск новин за 21:00: Суд над Насіровим. Прощання з гірниками
Випуск новин 22:02, сьогодні 92 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 4 березня на 21:00 – суд обирає очільнику ДФС Роману Насірову запобіжний захід. На Львівщині попрощалися з вісьмома гірниками, які загинули на шахті "Степова".
Також у випуску:
Чи вдалося відновити роботу Донецької фільтрувальної станції.
Українська модель на візку підкорила подіуми.
Епопея з Насіровим: як головного фіскала країни перевозили із лікарні в лікарню.
Юлія Марушевська розповіла про тиск на її команду та прокоментувала затримання голови ДФС Романа Насірова.
Джерело: 24 Канал
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