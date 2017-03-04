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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Суд над Насіровим. Прощання з гірниками

Випуск новин 22:02, сьогодні 92 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 4 березня на 21:00 – суд обирає очільнику ДФС Роману Насірову запобіжний захід. На Львівщині попрощалися з вісьмома гірниками, які загинули на шахті "Степова".

Також у випуску:

Чи вдалося відновити роботу Донецької фільтрувальної станції.

Українська модель на візку підкорила подіуми.

Епопея з Насіровим: як головного фіскала країни перевозили із лікарні в лікарню.

Юлія Марушевська розповіла про тиск на її команду та прокоментувала затримання голови ДФС Романа Насірова.

Теги: Роман Насіров Затримання Насірова Випуск новин Юлія Марушевська Вибух на шахті на Львівщині Жертви АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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