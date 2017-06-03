Підсумковий випуск новин за 21:00: Свавілля бойовиків. Викриття топ-хабарника
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У підсумковому випуску новин 3 червня станом на 21:00 – на Донеччині бойовики поливали вогнем житлові квартали. Є поранені серед мирних мешканців. Начальника відділу Міжрегіональної митниці Держфіскалслужби затримала спільно з Нацполіцією Військова прокуратура Львівського гарнізону.
Також у випуску:
Львів попрощався з Кардиналом Любомиром Гузаром.
Добровольцю Адаму Осмаєву, якого намагалися вбити цього тижня, стає краще.
У Німеччині через загрозу терактів призупинили один із найбільших фестивалів Європи - Rock am Ring.
Марш рівності у Польщі.
Джерело: 24 Канал
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