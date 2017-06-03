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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Свавілля бойовиків. Викриття топ-хабарника

Випуск новин 22:00, сьогодні 111 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 3 червня станом на 21:00 – на Донеччині бойовики поливали вогнем житлові квартали. Є поранені серед мирних мешканців. Начальника відділу Міжрегіональної митниці Держфіскалслужби затримала спільно з Нацполіцією Військова прокуратура Львівського гарнізону.

Також у випуску:

Львів попрощався з Кардиналом Любомиром Гузаром.

Добровольцю Адаму Осмаєву, якого намагалися вбити цього тижня, стає краще.

У Німеччині через загрозу терактів призупинили один із найбільших фестивалів Європи - Rock am Ring.

Марш рівності у Польщі.

Теги: Випуск новин АТО Війна на Донбасі Корупція Державна фіскальна служба Любомир Гузар Адам Осмаєв Польща
Джерело: 24 Канал
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