Підсумковий випуск новин за 21:00: Свавілля бойовиків. Викриття топ-хабарника

У підсумковому випуску новин 3 червня станом на 21:00 – на Донеччині бойовики поливали вогнем житлові квартали. Є поранені серед мирних мешканців. Начальника відділу Міжрегіональної митниці Держфіскалслужби затримала спільно з Нацполіцією Військова прокуратура Львівського гарнізону.

Також у випуску: Львів попрощався з Кардиналом Любомиром Гузаром. Добровольцю Адаму Осмаєву, якого намагалися вбити цього тижня, стає краще. У Німеччині через загрозу терактів призупинили один із найбільших фестивалів Європи - Rock am Ring. Марш рівності у Польщі.

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