Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт у Стамбулі. Новий рік на передовій

У підсумковому випуску новин 1 січня станом на 21:00: через теракт у Стамбулі в одному з нічних клубів загинули 39 людей, в тому числі іноземні туристи. Як зустрічали Новий рік на передовій українські бійці.

Також у випуску: Тіла двох людей виявили у приватному будинку в Овідіопольському районі Одещини. 11 людей загинуло внаслідок стрілянини на вечірці к Бразилії. Сигарети та алкоголь дорожчають, а ліки дешевшають. Нові ціни з 1 січня 2017 року. Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції 44 рази. У столиці та інших містах України патріотичні сили вшанували пам’ять лідера ОУН Степана Бандери. Нардеп Пашинський перед Новим роком прострелив ногу нападнику.

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