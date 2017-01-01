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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт у Стамбулі. Новий рік на передовій

Випуск новин 22:01, сьогодні 89 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин 1 січня станом на 21:00: через теракт у Стамбулі в одному з нічних клубів загинули 39 людей, в тому числі іноземні туристи. Як зустрічали Новий рік на передовій українські бійці.

Також у випуску:

Тіла двох людей виявили у приватному будинку в Овідіопольському районі Одещини.

11 людей загинуло внаслідок стрілянини на вечірці к Бразилії.

Сигарети та алкоголь дорожчають, а ліки дешевшають. Нові ціни з 1 січня 2017 року.

Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції 44 рази.

У столиці та інших містах України патріотичні сили вшанували пам’ять лідера ОУН Степана Бандери.

Нардеп Пашинський перед Новим роком прострелив ногу нападнику.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Туреччина Бразилія Новорічні свята Київ
Джерело: 24 Канал
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