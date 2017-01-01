Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт у Стамбулі. Новий рік на передовій
Випуск новин 22:01, сьогодні 89 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 1 січня станом на 21:00: через теракт у Стамбулі в одному з нічних клубів загинули 39 людей, в тому числі іноземні туристи. Як зустрічали Новий рік на передовій українські бійці.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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