Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт в Британії. Новий конкурс на посаду аудитора НАБУ

У підсумковому випуску новин 22 березня станом на 21:00 – поліція заявила, що теракт в Лондоні ще не закінчений.

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