23:20
22 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА СТРІЛЯНИНА В ЛОНДОНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін освоїв нову професію. Роботи пробираються в російську медицину
Вєсті Кремля
21:21, сьогодні
Вєсті UA. Кличко напише книжку. Рок-музиканти врятують Гройсмана
Вєсті.UA
20:21, сьогодні
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, сьогодні
Випуск новин за 22:00: Новий конкурс на посаду аудитора НАБУ. Викриття банди грабіжників
Випуск новин
22:54, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА СТРІЛЯНИНА В ЛОНДОНІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт в Британії. Новий конкурс на посаду аудитора НАБУ

Випуск новин 22:26, сьогодні 128 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 22 березня станом на 21:00 – поліція заявила, що теракт в Лондоні ще не закінчений.

Також у випуску:

Антикорупційний комітет знову проводитиме конкурс на посаду аудитора для НАБУ від Ради.

У Києві просто посеред вулиці знайшли візочок із двома маленькими дітьми.

Німеччина, Польща і Україна об'єднаються у передвеликодньому проекті.

Дітей з Донеччини привезли на лікування до Запоріжжя.

Ціна на газ ще рік залишиться незмінною.

Юлії Самойловій заборонили в’їзд на територію України.

Теги: Випуск новин НАБУ Євробачення-2017 Теракт Лондон Діти біженці Юлія Самойлова
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Взгляд на реформы из операционной обычной киевской больницы
сьогодні, 22:13 Взгляд на реформы из операционной обычной киевской больницы
Юрій Бутусов 251
сьогодні, 21:15 "Спліт": 24 особистості в одному Джеймсі Мак-Евої
Юлія Ліпенцева 174
Жизнь нашего президента и его команды – это постоянно обостряющяяся борьба
сьогодні, 20:05 Жизнь нашего президента и его команды – это постоянно обостряющяяся борьба
Сергій Гайдай 935
сьогодні, 19:15 "Прозорий" лютий: чи покращають дороги на Чернігівщині та Полтавщині
Яніна Ткачук 239
Блокада і Президент: фактори недобровільного союзу
сьогодні, 18:29 Блокада і Президент: фактори недобровільного союзу
Катерина Одарченко 2124
Деталі бою на Світлодарській дузі: 54 бригада зайняла нові стратегічні позиції
 19 грудня 2016 , 12:31
Назвали ім'я вбитого сьогодні на Донбасі українського бійця
 26 лютого , 20:25
Комбат розповів, як Новолуганське перейшло під контроль ЗСУ
 24 грудня 2016 , 21:34 1
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук