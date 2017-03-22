Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт в Британії. Новий конкурс на посаду аудитора НАБУ
Випуск новин 22:26, сьогодні 128 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 22 березня станом на 21:00 – поліція заявила, що теракт в Лондоні ще не закінчений.
Також у випуску:
Антикорупційний комітет знову проводитиме конкурс на посаду аудитора для НАБУ від Ради.
У Києві просто посеред вулиці знайшли візочок із двома маленькими дітьми.
Німеччина, Польща і Україна об'єднаються у передвеликодньому проекті.
Дітей з Донеччини привезли на лікування до Запоріжжя.
Ціна на газ ще рік залишиться незмінною.
Юлії Самойловій заборонили в’їзд на територію України.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Деталі бою на Світлодарській дузі: 54 бригада зайняла нові стратегічні позиції19 грудня 2016 , 12:31
Назвали ім'я вбитого сьогодні на Донбасі українського бійця26 лютого , 20:25
Комбат розповів, як Новолуганське перейшло під контроль ЗСУ24 грудня 2016 , 21:34 1
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32