Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт в Манчестері. Асоціації України з Євросоюзом

У підсумковому випуску новин за 23 травня станом на 21:00 – вибух під час концерту у Манчестері влаштував 22-річний Салман Абеді. Під час дебатів у Сенаті Нідерландів утворилася більшість на підтримку асоціації України з Євросоюзом.

Також у випуску: Підняти вартість проїзду в метро до 5 гривень планує Київська міська державна адміністрація. Мукачеве на Мукачево перейменувала Верховна Рада України. Сьогодні в Україні стартувало Зовнішнє незалежне оцінювання. Мін'юст хоче обговорити з громадськістю проект забудови нічного клубу на місці Лук'янівського СІЗО. Верховна Рада ухвалила закон про мовні квоти на телебаченні. Міністр аграрної політики та продовольства, Тарас Кутовий подав у відставку.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter