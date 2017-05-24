Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт в Манчестері. Асоціації України з Євросоюзом
Випуск новин 22:08, 23 травня 525 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин за 23 травня станом на 21:00 – вибух під час концерту у Манчестері влаштував 22-річний Салман Абеді. Під час дебатів у Сенаті Нідерландів утворилася більшість на підтримку асоціації України з Євросоюзом.
Також у випуску:
Підняти вартість проїзду в метро до 5 гривень планує Київська міська державна адміністрація.
Мукачеве на Мукачево перейменувала Верховна Рада України.
Сьогодні в Україні стартувало Зовнішнє незалежне оцінювання.
Мін'юст хоче обговорити з громадськістю проект забудови нічного клубу на місці Лук'янівського СІЗО.
Верховна Рада ухвалила закон про мовні квоти на телебаченні.
Міністр аграрної політики та продовольства, Тарас Кутовий подав у відставку.
Джерело: 24 Канал
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