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Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт в Манчестері. Асоціації України з Євросоюзом

Випуск новин 22:08, 23 травня 525 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 23 травня станом на 21:00 – вибух під час концерту у Манчестері влаштував 22-річний Салман Абеді. Під час дебатів у Сенаті Нідерландів утворилася більшість на підтримку асоціації України з Євросоюзом.

Також у випуску:

Підняти вартість проїзду в метро до 5 гривень планує Київська міська державна адміністрація.

Мукачеве на Мукачево перейменувала Верховна Рада України.

Сьогодні в Україні стартувало Зовнішнє незалежне оцінювання.

Мін'юст хоче обговорити з громадськістю проект забудови нічного клубу на місці Лук'янівського СІЗО.

Верховна Рада ухвалила закон про мовні квоти на телебаченні.

Міністр аграрної політики та продовольства, Тарас Кутовий подав у відставку.

Теги: ЗНО АТО Випуск новин Верховна Рада Міністерство аграрної політики Мовні квоти Теракт у Манчестері
Джерело: 24 Канал
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