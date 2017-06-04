Підсумковий випуск новин за 21:00: Тріумф українських кікбоксерів. Моторошне ДТП на Одещині

У підсумковому випуску новин 4 червня станом на 21:00 – на Чемпіонаті світу з кікбоксингу українці здобули 61 медаль. На Одещині водій ВАЗ врізався у дерево: чотири людини загинуло, одну – госпіталізовано.

Також у випуску: У Києві прощаються з Любомиром Гузаром. Трагедія у Миколаєві. Міжнародний валютний фонд та Світовий банк схвалили пенсійну реформу в Україні. Прокуратура Харківщини вимагатиме обвинувального вироку для екс-мера Стаханова Юрія Борисова. Півтори тисячі людей постраждали у масштабній тисняві в Турині під час матчу "Ювентус – Реал". У Лондоні внаслідок теракту загинуло 7 людей.

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