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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Тріумф українських кікбоксерів. Моторошне ДТП на Одещині

Випуск новин 22:34, сьогодні 188 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 4 червня станом на 21:00 – на Чемпіонаті світу з кікбоксингу українці здобули 61 медаль. На Одещині водій ВАЗ врізався у дерево: чотири людини загинуло, одну – госпіталізовано.

Також у випуску:

У Києві прощаються з Любомиром Гузаром.

Трагедія у Миколаєві.

Міжнародний валютний фонд та Світовий банк схвалили пенсійну реформу в Україні.

Прокуратура Харківщини вимагатиме обвинувального вироку для екс-мера Стаханова Юрія Борисова.

Півтори тисячі людей постраждали у масштабній тисняві в Турині під час матчу "Ювентус – Реал".

У Лондоні внаслідок теракту загинуло 7 людей.

Теги: Київ Випуск новин Аварії та ДТП Одеса Жертви Любомир Гузар Миколаїв Ралі МВФ Світовий банк Пенсійна реформа Харків Теракт у Лондоні
Джерело: 24 Канал
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