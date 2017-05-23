Підсумковий випуск новин за 21:00: Ціни на авіаквитки. Безвіз для українців

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
У підсумковому випуску новин за 22 травня станом на 21:00 – у Міністерстві інфраструктури вирішили разом з найбільшим вітчизняним аеропортом Бориспіль розробити систему знижок для авіакомпаній. Куди перш за все планують їхати українці і чи не зросли ціни на мандрівки Європою.
Також у випуску:
У Сумах посадили за ґрати представника НАБУ, якого спіймали на хабарі, він взяв 150 тисяч доларів.
ВР планує доопрацювати законопроекти про зміну системи фінансування медичної сфери в Україні та запровадження солідарного медичного страхування.
Бойовики за добу 48 разів відкривали вогонь, 2 бійців були поранені.
У Верховній Раді пропонують повернутися до питання запровадження персональних санкцій проти Януковича і його оточення.
Янукович – найбільш корумпований політик світу, – Transperancy International.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter