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Підсумковий випуск новин за 21:00: Ціни на авіаквитки. Безвіз для українців

Випуск новин 22:27, 22 травня 1228 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 22 травня станом на 21:00 – у Міністерстві інфраструктури вирішили разом з найбільшим вітчизняним аеропортом Бориспіль розробити систему знижок для авіакомпаній. Куди перш за все планують їхати українці і чи не зросли ціни на мандрівки Європою.

Також у випуску:

У Сумах посадили за ґрати представника НАБУ, якого спіймали на хабарі, він взяв 150 тисяч доларів.

ВР планує доопрацювати законопроекти про зміну системи фінансування медичної сфери в Україні та запровадження солідарного медичного страхування.

Бойовики за добу 48 разів відкривали вогонь, 2 бійців були поранені.

У Верховній Раді пропонують повернутися до питання запровадження персональних санкцій проти Януковича і його оточення.

Янукович – найбільш корумпований політик світу, – Transperancy International.

Теги: АТО Безвізовий режим Випуск новин Віктор Янукович НАБУ Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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