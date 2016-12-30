Підсумковий випуск новин за 21:00: Українська чемпіонка світу із шахів. День жалоби на Одещині

У підсумковому випуску новин 30 грудня станом на 21:00 – львів'янка Анна Музичук отримала вже друге золото і стала чемпіонкою світу із шахового бліцу.

Також у випуску: В селищі Овідіополь на Одещині оголосили дводенну жалобу через подвійне вбивство. Бойовики не припиняють стріляти: репортаж з передових позицій. Російських дипломатів, яких випроваджують зі США, забере спецборт, аби останнім не довелося святкувати Новий рік в літаку. Російські кібератаки розглянуть в американському Сенаті.

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