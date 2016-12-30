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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Українська чемпіонка світу із шахів. День жалоби на Одещині

Випуск новин 22:01, сьогодні 13 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин 30 грудня станом на 21:00 – львів'янка Анна Музичук отримала вже друге золото і стала чемпіонкою світу із шахового бліцу.

Також у випуску:

В селищі Овідіополь на Одещині оголосили дводенну жалобу через подвійне вбивство.

Бойовики не припиняють стріляти: репортаж з передових позицій.

Російських дипломатів, яких випроваджують зі США, забере спецборт, аби останнім не довелося святкувати Новий рік в літаку.

Російські кібератаки розглянуть в американському Сенаті.

Теги: Війна на Донбасі Жертви Новини Росії Випуск новин Шахи Одеса США
Джерело: 24 Канал
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