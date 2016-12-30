Підсумковий випуск новин за 21:00: Українська чемпіонка світу із шахів. День жалоби на Одещині
Випуск новин 22:01, сьогодні 13 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 30 грудня станом на 21:00 – львів'янка Анна Музичук отримала вже друге золото і стала чемпіонкою світу із шахового бліцу.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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