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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Українські туристи повертаються додому з ОАЕ

Випуск новин 22:08, сьогодні 22
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У підсумковому випуску новин 31 грудня станом на 21:00 – Більше сотні українських туристів вилетіли з Об'єднаних Арабських Еміратах до Києва.

Також у випуску:

Підсумки на фронті: 212 бійців офіційно загинули цьогоріч в АТО.

Вражаючі перемоги і болючі поразки — найважливіші для нашої країни спортивні події.

Діти з Київщини приготували для бійців різдвяні пряники.

Російські хакери мають доступ до важливих об'єктів США.

Топ-5 зрад 2016 року за версією журналістів 24 каналу.

Теги: Новорічні свята МЗС України ОАЕ Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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