Підсумковий випуск новин за 21:00: Українські туристи повертаються додому з ОАЕ

У підсумковому випуску новин 31 грудня станом на 21:00 – Більше сотні українських туристів вилетіли з Об'єднаних Арабських Еміратах до Києва.

Також у випуску: Підсумки на фронті: 212 бійців офіційно загинули цьогоріч в АТО. Вражаючі перемоги і болючі поразки — найважливіші для нашої країни спортивні події. Діти з Київщини приготували для бійців різдвяні пряники. Російські хакери мають доступ до важливих об'єктів США. Топ-5 зрад 2016 року за версією журналістів 24 каналу.

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