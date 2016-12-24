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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Український стяг на фронті. Подробиці берлінського теракту

Випуск новин 22:05, сьогодні 25 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин 24 грудня станом на 21:00 – проросійські бойовики не дотрималися режиму тиші, проте українські військові в боргу не залишилися, встановивши український стяг за 150 метрів від бойовиків.

Також у випуску:

У ДТП на Запоріжжі загинули 5 осіб, серед них були діти.

НАБУ звинуватили Охендовського.

Європа побоюється нових терактів на новорічні свята.

Патрульні навідалися у Резиденцію Святого Миколая.

В Україні відкрили перше відділення реабілітації бійців з ампутацією кінцівок.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Теракт у Берліні Аварії та ДТП Жертви
Джерело: 24 Канал
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