Підсумковий випуск новин за 21:00: Український стяг на фронті. Подробиці берлінського теракту

У підсумковому випуску новин 24 грудня станом на 21:00 – проросійські бойовики не дотрималися режиму тиші, проте українські військові в боргу не залишилися, встановивши український стяг за 150 метрів від бойовиків.

Також у випуску: У ДТП на Запоріжжі загинули 5 осіб, серед них були діти. НАБУ звинуватили Охендовського. Європа побоюється нових терактів на новорічні свята. Патрульні навідалися у Резиденцію Святого Миколая. В Україні відкрили перше відділення реабілітації бійців з ампутацією кінцівок.

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