Підсумковий випуск новин за 21:00: Український стяг на фронті. Подробиці берлінського теракту
Випуск новин 22:05, сьогодні 25 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 24 грудня станом на 21:00 – проросійські бойовики не дотрималися режиму тиші, проте українські військові в боргу не залишилися, встановивши український стяг за 150 метрів від бойовиків.
Також у випуску:
У ДТП на Запоріжжі загинули 5 осіб, серед них були діти.
НАБУ звинуватили Охендовського.
Європа побоюється нових терактів на новорічні свята.
Патрульні навідалися у Резиденцію Святого Миколая.
В Україні відкрили перше відділення реабілітації бійців з ампутацією кінцівок.
Джерело: 24 Канал
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