Підсумковий випуск новин за 21:00: Уряд проаналізував роботу депутатів. Мартиненко програв суд

У підсумковому випуску новин за 4 серпня станом на 21:00 – діяльність українських депутатів проаналізували в Комітеті виборців України. У Швейцарії колишній нардеп Микола Мартиненко програв суди, за допомогою яких він намагався заблокувати передачу українському слідству даних про його Панамські рахунки.

Також у випуску: Національна поліція України святкує другу річницю. Звільнити очільника "Укрзалізниці", поляка Войцеха Балчуна просить Генпрокурор Юрій Луценко. Михайло Саакашвілі прилетів до Польщі виступити на урочистостях до 73 річниці Варшавського повстання. Смертельні військові навчання на полігоні у Київській області.

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