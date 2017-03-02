Підсумковий випуск новин за 21:00: Захмарні статки Медведєва

У підсумковому випуску новин 2 березня на 21:00 – розкішні маєтки, яхти і виноградники в Тоскані і все це належить Медведєву. Німеччина готова допомогти подолати наслідки вибуху на шахті "Степова".

Також у випуску: Авдіївка знову під щільними обстрілами, місто і досі без води. Скандального суддю Миколу Чауса у Молдові заарештували на 15 діб. 5 квітня Європейський парламент розгляне питання скасування віз для українців.

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