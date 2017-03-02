22:46
2 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний телефон. Грозний Fashion Week
Вєсті Кремля
22:11, сьогодні
Вєсті.UA. У Захарченка весняне загострення маразму. Савченко хоче, щоб до неї торкалися
Вєсті.UA
21:29, сьогодні
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, 1 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Захмарні статки Медведєва
Випуск новин
22:44, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Захмарні статки Медведєва

Випуск новин 22:44, сьогодні 6 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 2 березня на 21:00 – розкішні маєтки, яхти і виноградники в Тоскані і все це належить Медведєву. Німеччина готова допомогти подолати наслідки вибуху на шахті "Степова".

Також у випуску:

Авдіївка знову під щільними обстрілами, місто і досі без води.

Скандального суддю Миколу Чауса у Молдові заарештували на 15 діб.

5 квітня Європейський парламент розгляне питання скасування віз для українців.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Дипломатичні інтриги після
сьогодні, 22:01 Дипломатичні інтриги після "смерті" Чуркіна лише починаються
Катерина Одарченко 714
Електронний цифровий підпис: як отримати і за скільки?
сьогодні, 21:00 Електронний цифровий підпис: як отримати і за скільки?
Анна Косинська 699
Зменшені субсидії: як перерахують допомогу держави
сьогодні, 20:01 Зменшені субсидії: як перерахують допомогу держави
Яніна Ткачук 5143
Ще один генпрокурор США – всьо, або Як Путін став
сьогодні, 18:02 Ще один генпрокурор США – всьо, або Як Путін став "чумним"
Дід Панас 2199
Западная пресса теперь такая же
сьогодні, 16:09 Западная пресса теперь такая же "желтая", как и российская
Дмитро Бєлобров 881
Терориста "ЛНР", який прикидався українським бійцем, покарали в Миколаєві
 19 січня , 07:27
Напружена ситуація в Авдіївці. Українські силовики їдуть з підкріпленням
 19 лютого , 14:59
Бойовиків в окупованому Донецьку хоронять і вдень, і вночі
 23 жовтня 2016 , 11:37 1
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук