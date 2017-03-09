Підсумковий випуск новин за 21:00: Закінчились слухання України проти Росії. Ситуація в АТО

У підсумковому випуску новин 9 березня станом на 21:00 – У міжнародному суді завершилися публічні слухання за позовом України проти Росії. В зоні АТО троє бійців отримали поранення, двоє – травмовані.

Також у випуску: На фронті українські військові ліквідували снайпера бойовиків. Сьогодні 203 річниця з дня народження Тараса Шевченка. Комітет Європарламенту остаточно затвердив безвіз для України.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter