Підсумковий випуск новин за 21:00: Збільшення виплат воїнам АТО. Роковини Великого терору
Випуск новин 22:36, 5 серпня 255 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт! Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
У підсумковому випуску новин за 5 серпня станом на 21:00 – Петро Порошенко заявив, що військовим на Сході України збільшать виплати. У Києві шану загиблим у 30-х прийшли віддати дисиденти, які зазнали репресій у 70-их.
Також у випуску:
Найгарячішою точкою в зоні АТО залишається Авдіївська промзона. Сьогодні там бойовики тричі відкривали вогонь.
Екс-нардепка від "Партії регіонів" Ірина Бережна загинула в аварії.
Надзвичайна подія у львівській психлікарні: пацієнт взяв у заручники кілька десятків хворих, побив вікна і поранив склом інших хворих.
Британські журналісти пожартували про відпустку президента Росії Володимира Путіна.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Аваков закликав готуватись до звільнення Донбасу7 квітня , 16:13
Путін може відректися від Криму, – Джемілєв6 лютого , 09:53 4
Полторак анонсував рішення щодо повернення Криму та Донбасу17 травня , 13:04
Випуск новин за 20:00: Порошенко і Макрон. Напад на офіс "Батьківщини"26 червня , 21:21
Випуск новин за 12:00: Гужва вільний. Відставка Аграмунта27 червня , 13:46