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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Звільнення затриманих податківців. Третя річниця Порошенка

Випуск новин 21:48, сьогодні 236 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 25 травня станом на 21:00 – ефектно затримані, швидко відпущені: кому було вигідно затримання екс-податківців в Україні. три роки тому Петра Порошенка обрали президентом України: обіцянки, виконання, ігнорування.

Також у випуску:

У Брюсселі триває зустріч лідерів країн НАТО.

Сумські митники заявили, що дві тонни конфіскованих горіхів з’їли миші.

В Афінах вчинили замах на колишнього прем’єра Греції Лукаса Пападімоса.

Чому "Євробачення" в Україні виявилося чи не найдорожчим за всю історію.

Теги: Масові затримання екс-посадовців в Україні Корупція Випуск новин Петро Порошенко НАТО Греція Євробачення-2017 Суми
Джерело: 24 Канал
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