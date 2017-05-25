Підсумковий випуск новин за 21:00: Звільнення затриманих податківців. Третя річниця Порошенка
Випуск новин 21:48, сьогодні 236 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин 25 травня станом на 21:00 – ефектно затримані, швидко відпущені: кому було вигідно затримання екс-податківців в Україні. три роки тому Петра Порошенка обрали президентом України: обіцянки, виконання, ігнорування.
Також у випуску:
У Брюсселі триває зустріч лідерів країн НАТО.
Сумські митники заявили, що дві тонни конфіскованих горіхів з’їли миші.
В Афінах вчинили замах на колишнього прем’єра Греції Лукаса Пападімоса.
Чому "Євробачення" в Україні виявилося чи не найдорожчим за всю історію.
Джерело: 24 Канал
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