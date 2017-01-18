Підсумковий випуск новини за 21:00: Скандал з польським мером. Савченко звинуватили у держзраді
Випуск новин 22:00, сьогодні 207 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 17 січня за 21:00 – СБУ заборонила в’їзд в Україну меру польського міста Перемишль Роберту Хомі.
Також у випуску:
Від Героя України до зрадника держави: хто і за що звинуватив у цьому нардепа Надію Савченко.
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Джерело: 24 Канал
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