Підсумковий випуск новини за 21:00: Скандал з польським мером. Савченко звинуватили у держзраді

У підсумковому випуску новин 17 січня за 21:00 – СБУ заборонила в’їзд в Україну меру польського міста Перемишль Роберту Хомі.

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Від Героя України до зрадника держави: хто і за що звинуватив у цьому нардепа Надію Савченко.

Сьогодні, 18 січня, минає 75 років з часу, коли у Кельн з Харкова вирушив перший потяг з українськими остарбайтерами.

Фракція "Самопоміч" звинуватила Кабмін у здачі національних інтересів.

Керівництво харківської викладачки, яка пише вірші про фашистів-українців, прокоментувало її "творчість".