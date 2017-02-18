Підсумковий випуск новини за 21:00: Конфлікт на блокаді. Підлітки-самогубці

У підсумковому випуску новин 17 лютого станом на 21:00 – на блокпості у Бахмуті поліція зупинила автобус з активістами.

Також у випуску: З початку доби на Донбасі один військовий загинув, ще троє отримали поранення. Сьогодні в Мюнхені стартувала 53 Міжнародна конференція з безпеки. Колишній член мінської контактної групи Роман Безсмертний вважає, що військовий стан треба було ввести ще 3 роки тому. 13 тисяч українських підлітків, які можуть стати самогубцями.

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