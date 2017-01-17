Підсумковий випуск новини за 21:00: Непокарані водії-мажори. Бойкот Ляшкові
Випуск новин 22:26, сьогодні 84 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 17 січня за 21:00 годину – як винуватці гучних ДТП уникають відповідальності. Нардепи оголосили бойкот Олегові Ляшку.
Також у випуску:
Докази того, що Янукович вчинив держзраду, вже є у Генпрокуратури. Що це за документи?
Контрабанда, пропаганда і війна: як живе село на Донбасі, яке ще нещодавно було у так званій "сірій зоні".
Екс-беркутівцям, яких підозрюють у розстрілі активістів на Євромайдані, продовжили термін тримання під вартою ще на два місяці.
Історія одного кіборга: Павло Чайка.
Джерело: 24 Канал
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