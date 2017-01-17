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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Підсумковий випуск новини за 21:00: Непокарані водії-мажори. Бойкот Ляшкові

Випуск новин 22:26, сьогодні 84 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин 17 січня за 21:00 годину – як винуватці гучних ДТП уникають відповідальності. Нардепи оголосили бойкот Олегові Ляшку.

Також у випуску:

Докази того, що Янукович вчинив держзраду, вже є у Генпрокуратури. Що це за документи?

Контрабанда, пропаганда і війна: як живе село на Донбасі, яке ще нещодавно було у так званій "сірій зоні".

Екс-беркутівцям, яких підозрюють у розстрілі активістів на Євромайдані, продовжили термін тримання під вартою ще на два місяці.

Історія одного кіборга: Павло Чайка.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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