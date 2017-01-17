Підсумковий випуск новини за 21:00: Непокарані водії-мажори. Бойкот Ляшкові

У підсумковому випуску новин 17 січня за 21:00 годину – як винуватці гучних ДТП уникають відповідальності. Нардепи оголосили бойкот Олегові Ляшку.

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Екс-беркутівцям, яких підозрюють у розстрілі активістів на Євромайдані, продовжили термін тримання під вартою ще на два місяці.

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