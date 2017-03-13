Підсумковий випуск новини за 21:00: Плани Верховної Ради. Розгін блокади
Випуск новин 22:43, сьогодні 270 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 13 березня станом на 21:00 – Верховна Рада взялась за "колекціонерів" паспортів. У Кривому Торці на Донеччині силою розігнали учасників торговельної блокади.
Також у випуску:
Романа Насірова залишили під вартою.
На Львівщині невідомі понівечили польські пам'ятники.
Росія визначилася з конкурсанткою на "Євробачення" у Києві.
Тиск на колишню голову Одеської митниці Юлію Марушевську продовжується.
Андрію Садовому Генпрокуратура може висунути підозру у вчиненні кримінального злочину.
Джерело: 24 Канал
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